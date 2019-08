Bu noktaya zor geldim fakirlik de gördüm acı da çektim

BUGÜN NELER OLDU

Son günlerin en çok konser veren popçularından biri olan Simge, GÜNAYDIN'a konuştu. Yakında 'As Bayrakları' adında single çıkaracak olan Simge, eski bayramlardan başarılı kariyerine, yaşlılık hayallerinden evlilik planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı...Kariyerimde bu yıl her şey hayal ettiğim gibi. Güzel bir ekibim var. Geçen senelere göre her şey çok daha yolunda.Bundan önce bir yerlerde hep bir eksiğim vardı. Bu eksik, Özgür Aras gelince bitti.O geldikten sonra duruşuma kadar her şey tamamen değişti.Daha özgüvenli oldum, kendime geldim. Çok güzel şarkılar yapıyordum ama işe dökemiyordum bir türlü. Playback yaptığımda 'Canlı söyleyemiyor mu?' diyorlardı benim için.Özgür bunu yıktı. İstediğim yere şu an geldiğimi hissediyorum ama tabii daha çok öğreneceğim şey, gideceğim yol var.Bunları okumak, duymak beni çok gururlandırıyor. Çok emek sarf ediyorum. Birilerinin bunları görmesi beni çok mutlu ediyor. Önceden güzel müzikler yapıyor ama bir türlü istediğim yere gelemiyordum.'Dört yapraklı yoncanın biri' olduğumu söylediler hatta geçenlerde. İçsel olarak 'Şükürler olsun' dedirten bir cümle.Hayır, çok güzel kaldırıyorum.Buraya acı çekerek, tırmalayarak adım adım geldim.Bir gecede olsaydı başım dönebilirdi ama çok uzun bir yolculuktan geliyorum ben. Ve o yolculuk benim için hiç kolay olmadı. Fakirlik de gördüm, zorluklar da çektim. O zorlukları çekerken, 'Hiç olamayacak mı acaba?' dedim kendi kendime.Bir gün arabada giderken ağladığımı hatırlıyorum.'Ben olacak mıyım?' diye çok sordum kendime. Yine de asla 'Oldum' diyemem. Çok mutluyum ama şımarmadım, asla da şımarmayacağım. Bu süreçte düştüm kalktım; tekrar düştüm, tekrar kalktım. Umutsuzluğa kapıldım ama her umutsuzluğun yeni bir kapı açtığını öğrendim. Daha iyi bir insan olabilmek için çok uğraştım.Çok ağladım. O yüzden havaya girmenin bir manası yok. Bu hayat inişli-çıkışlı. Bir iş çıkarıyorum 100 milyon patlıyor, bir diğeri 1 milyonu zor görüyor. Bu hayatta her yaptığın işin başarılı olamayacağını gördüm.Mecidiyeköy'de arabadaydım.Arkadaşımla konuşuyordum, bazı yalanların beni zehirlediğini düşünüp ağlamaya başlamıştım. O anda hayata karşı öyle sinirliydim ki, arabayı, arabaların üstüne sürmek istiyordum. Artık ruh halim ne kadar kirlendiyse, o kadar gözüm dönmüştü. Yalanlarla etrafım çevrelenmişti, yıpranmıştım.Ama yaşadığım şeyler beni o kadar besledi, büyüttü ki... Beni çok güçlendirdi.Ve bu noktada tabii ki aileme de çok teşekkür ediyorum beni bu kadar güçlü biri olarak yetiştirdikleri için. Zeynep Dizdar, Serdar Ortaç ve Yaşar, vokal yaptığım isimler.Serdar Ortaç'tan çok şey öğrendim. Ben evin kız çocuğu değil, babamın erkek çocuğu gibi yetiştim. Babam iyi bir müzisyendi rahmetli. Hiç ders almadan gitar çalmaya başladım.Hayatım boyunca hep müzik vardı, kariyer olarak da başka hiçbir mesleğin hayalini kurmadım.Ama aşçı da olsam, tuvalet de temizlesem onların da en iyisini yapardım.Hırs çok fazla yok ama bir şeyin en iyisini yaparım. Bir şeyi ya tam yapacaksın, ya da hiç yapmayacaksın.Biz hem rakibiz, hem arkadaşız, hem de birbirimizi motive ediyoruz. Günün sonunda iyi bir iş çıktığında ben çok gururlanıyorum çünkü hepsi çok emek veriyor. Şu anki jenerasyonda herkes birbirini tebrik edebiliyor. Birbirimizi kıskanıyor olabiliriz ama bu, bizi daha iyi müzik yapmak için motive ediyor. Hepsi ile gurur duyuyorum. Hepimiz birbirimize çok güzel davranıyoruz.Bu jenerasyonda birbirine çok fazla laf atan olmuyor.Kenan Doğulu ile bir şeyler yapmak isterim. Duruşu, yaptığı müzik çok iyi, hastasıyım kendisinin. Yenilikleri de takip eden bir müzik adamı.Bayılıyorum ona.Yediğime içtiğime dikkat ederim. Son altı aydır konserlerden dolayı yoğun bir şekilde spor yapamıyorum. Normalde pilates ve kan akışını hızlandıran hareketler yapıyorum. Ben sahnede kilo veriyorum. Yazın meyve ve sebze yerim. Makarna, pilav pek tercih etmem.Bu arada çok da güzel yemek yaparım; mesela pırasa yemeği.Rahmetli anneannemden öğrenmiştim. Arnavut'uz biz.Pırasa sevmeyenler bile yaptığım yemeği yiyor. Elim lezzetlidir.Çocukları gerçekten çok seviyorum. Onlarla garip bir iletişimim var. Doğru zamanda doğru insan karşıma çıkarsa anne olmak isterim. Çocuğu olmayanlara da Allah çocuk versin.- Bayramla ilgili anınız var mı? Geriye dönüp eski bayramları yaşamak istiyorum. Çocukluğumda anneannemlerin evinde toplanırdık dayımlar, kuzenler... Ev baklavaları, büryanlar yapılırdı. Hep bir arada olurduk. Yer yataklarını özlüyorum. O yataklarda kuzenlerimle yatardım. Çocukluğumda yediğim yemeklerin lezzeti bile farklı.Bu konuda bir şartım var, iki ev istiyorum. Biri kendi evim olacak, diğeri de eşimle birlikte yaşayacağımız ev. Bir arada olmanın işleri değiştirdiğini düşünüyorum. Gönlümün efendisini bulup onunla yaşlanmak başka bir şey. Bizim anne-babalarımız onu beceriyordu ama ben hem özgürlüğümden ödün vermekten, hem de sürekli yanımda biri olmasından dolayı beste yapamamaktan korkuyorum. Ruhumu dinlendirmem için iki ayrı ev şartım var. Ayrıca evleneceğim insanla birbirimizi özlememiz lazım. Çünkü özlem biterse ilişki de biter.Dünyayı gezmek istiyorum ama bu para ve zaman istiyor. Biraz biraz başladım gezmeye ama yaşlanmak istediğim yeri seçtim: Göcek. Elim ayağım tutarken oraya yerleşmek istiyorum. Karavanım var, kampçıyım ben. Şu an annemler karavanda kampta. Aile geleneğimiz kamp yapmak. Doğayla büyüdüm. Mangal kokusu duyduğumda babam aklıma gelir. Ağaçlı, taş ev istiyorum. Amerika'ya gidip orada yaşayayım gibi hayallerim yok. Bu ülkeyi çok seviyorum. Kendimi oralara ait hissetmiyorum. Ege şivesi ile konuşan bir amca görünce sarılıp öpesim geliyor. Ülkemden daha güzeli yok.Sahnede dans edip şarkı söylemeyibeceremedim. İkisini yapamadığım için dedansı bıraktım. Ben dansçı değilim. Çok iyidans eden sanatçılarımız var.- Yeni single'ınız çıkıyor...Evet. Şarkımızın ismi 'As Bayrakları'. Çokenerjik bir şarkı. Ülkemdeki insanlar daha çokeğlenmeli. Duygusal bir müzikse dinledikleri,o duyguyu da dibine kadar yaşamalılar.