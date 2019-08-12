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'da tatilcileri coşturdu

Muğla'nın ilçesinde konser verdi. Akalın, şarkı söylerken, bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt da DJ kabinine geçti.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 15:15
Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde konser veren şarkıcı Demet Akalın, yoğun ilgi gördü. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın'a DJ olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performansıyla göz dolduran şarkıcının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları, birbiriyle yarıştı.

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Bin kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. Akalın, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan benimle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk gününü beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun" diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti. Akalın, 2 saatlik performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Demet Akalın Bodrum'da tatilcileri coşturdu
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