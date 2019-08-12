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İhanet gecesi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
İhanet gecesi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ömer Şişmanoğlu, önceki gece Oligark'ta sarışın bir kadınla eğlendi. Alman model Nicole La Rive ile evli olan, bir çocuk babası Şişmanoğlu; eşiyle evini ayırdıktan sonra İstanbul gecelerine hızlı döndü. İsmi bilinmeyen sevgilisiyle geç saatlere kadar eğlenen futbolcu, gazetecileri görünce yasak aşkının elini bıraktı. Arkadaş grubundaki bir kadına sarılan Şişmanoğlu, "Yanımdaki kişi ablam olur" dedi. Ünlü futbolcu, daha sonra gazetecilerden fotoğrafları silmelerini istedi.

Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Şişmanoğlu, gece kulübünden yasak aşkıyla el ele çıktı.
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İhanet gecesi
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