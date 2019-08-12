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, 'yi aşk dolu gözlerle izledi

'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sahneye çıkan Türk Rock Müziği’nin sevilen gruplarından Duman, hayranlarını coşturdu

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 14:52
Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze'yi aşk dolu gözlerle izledi

Bodrum Antik Tiyatro'da rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi. 2, 5 saat sahnede kalan grup hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Grup bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.Sahne performansıyla dikkati çeken Duman, yaklaşık 5 bin tatilciye unutulmaz bir gece yaşattı. Adım atacak yer kalmayan konserde biletlerin tamamını tükendi.

Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. Kıvılcım Ural eşini aşk dolu gözlerle seyretti.

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Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze'yi aşk dolu gözlerle izledi
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