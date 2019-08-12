Murat Dalkılıç ile Hande Erçel aylar sonra ilk kez…

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'den aylar sonra aşk paylaşımı geldi. Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu "Mi Amor" (Aşkım) notuyla paylaştı. Kanser tedavisi gören annesinin yanında olmak isteyen Hande Erçel, o dönemde sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı. Daha sonra annesini kaybeden güzel oyuncu zor günler yaşamış, Murat Dalkılıç ise ünlü oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmamıştı.
Giriş Tarihi: 12.8.2019 10:41Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 10:47
Aşklarına ikinci şansı veren Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'den aylar sonra aşk paylaşımı geldi. Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu "Mi Amor" (Aşkım) notuyla paylaştı.