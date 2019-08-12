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sahneden inip kendini bir anda denize bıraktı

90'lı yılların sevilen şarkıcısı önceki gün bir otel'de sahne aldı. Sahne biter bitmez sıcaktan bunalan Ark koşarak iskeleye giderek deniz atladı

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 12:40
Mansur Ark sahneden inip kendini bir anda denize bıraktı

Muğla'da, "Maalesef" şarkısıyla hayranlarını selamlayan Mansur Ark nostalji rüzgarları estirdi. 90'lar konseptli konserinde başarılı şarkıcıya kendisini dinlemeye gelen hayranları eşlik etti. Konser sırasında küçük bir hayranıyla da ilgilenen Ark sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Performansı bittikten sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Mansur Ark, izleyicilerden tam not aldı.

DENİZE ATLADI...

Konser sonrasında bunaltıcı sıcağa dayanamayan Mansur Ark, kıyafetleri ile birlikte otelin iskelesinden denize atladı. Kartal işareti yaparak denize atlayan Ark'ın atlayışı herkesi şaşırttı. Sahne performansının yanı sıra plajda da dikkatleri üzerine çeken şarkıcı gözlükleriyle sahilin de starı oldu.

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Mansur Ark sahneden inip kendini bir anda denize bıraktı
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