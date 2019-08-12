Süreyya Yalçın’dan yine bir çılgınlık! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın her yaptığı olay oluyor
Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz tatili için bu kez Marmaris’i tercih eden Süreyya Yalçın deniz paraşütü merak sardı. Süreyya Yalçın dün çılgınlık yaptı, parasailing’e (deniz paraşütü) merak sardı. Bayram sabahı yarım saat uçtu. Süreyya Yalçın’ın bu heyecanlı anlarını da eşi Ozan Baran kameraya çekti.
Giriş Tarihi: 12.8.2019 11:05Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 11:07
YENİ DURAKLARI GÖCEK
Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, Bodrum'dan Marmaris'e geçmişti. Şimdi yeni durakları Göcek oldu.