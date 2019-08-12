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’dan yine bir çılgınlık! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın her yaptığı olay oluyor

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz tatili için bu kez Marmaris’i tercih eden deniz paraşütü merak sardı. Süreyya Yalçın dün çılgınlık yaptı, parasailing’e (deniz paraşütü) merak sardı. Bayram sabahı yarım saat uçtu. Süreyya Yalçın’ın bu heyecanlı anlarını da eşi Ozan Baran kameraya çekti.

Giriş Tarihi: 12.8.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 11:07
Süreyya Yalçın’dan yine bir çılgınlık! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın her yaptığı olay oluyor

YENİ DURAKLARI GÖCEK

ile eşi Ozan Baran, Bodrum'dan Marmaris'e geçmişti. Şimdi yeni durakları Göcek oldu.

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Süreyya Yalçın’dan yine bir çılgınlık! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın her yaptığı olay oluyor
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