90’ların şarkıları ticari olarak kullanılıyor

A Para'da yayınlanan 'Günaydın Hafta Sonu', bayram özel yayınında 90'ların önemli isimleri Seçil, Gülay ve 'Konuşan Hayvanlar' filminin oyuncuları Eray Demirkol ve Emir Özyakışır'ı ağırladı. İşte Seçil'in açıklamaları:Herkese değerlerimizi kaybetmeden eski günleri yaşayabilecekleri bayramlar diliyorum. Benim bayramlarım çok güzel geçerdi, şimdi öyle bir şey yok. Mutlaka akraba ziyaretleri yaparım, hiç aksatmam. Küçüklerime mutlaka harçlık veririm. Artık kimseye güven yok, kimse çocuklarını kapı kapı dolaşsın diye yollamıyor. Bazen çok şeyin eksikliğini hissediyorum. Mesela telefonda sesini duymak istediğim insanlar var ama onlar yok şu an. İnsanları kaybetmeden ne kadar çok seslerini duyarsam kâr diye bakıyorum. Belki yarın ya onlar, ya da ben gideceğim bu dünyadan.90'ların şarkılarının cover'lanması güzel ama bazıları da ticarı açıdan düşünüyor. Biz de yaptık ama ben 70'ler cover'ı yaptım. Bizler daha yaşıyoruz, daha varız. Çok çok eski değil şarkılarımız. Bir tane olsa tamam ama bir albümün içine tümden 90'lar toplamak bizim sayemizde para kazanmak. Bana samimi gelmiyor. Doksanlar grubu olarak hâlâ sahneye çıkıyoruz. İzleyiciler arasında gençler de var, bizim jenerasyondan insanlar da. Bana 15-16 yaşındaki gençlerden mesajlar geliyordu, "Seçil Abla, seni anne-babamızdan tanıyoruz. Onlar bize de sizi dinletiyorlar. Ne zaman yeni şarkı çıkaracaksın?' diye soruyorlardı. Ve şimdi bana "İyi ki yeni şarkı yaptınız" diyorlar. Şimdiki şarkıları çok sevmediklerini duyuyorum.GÜNAYDIN Hafta Sonu programının bir diğer konuğu Gülay ise şöyle konuştu:Keşkelerin söylenmediği, dünyaca el ele yaşayabileceğimiz, güzel bayramlar diliyorum. Biz paylaşmayı çok seven bir jenerasyonduk. Şimdikilerin kulis istekleri bilmem neler; biz böyle şeylere utanırdık. Misafirliğe giderken tembihlenen çocuklardık. Eskiden bayramlar güzeldi tabii, şimdi daha çok şehir dışı tatillere gidenler oluyor. Ben bayramlık giymeye inanılmaz utanırdım, bayramdan sonra giyerdim.Şu an müzik piyasasında çok güzel müzik yapan arkadaşlarımız var ama suyunu çıkaranlar da olmuyor değil. Hâlâ bizim şarkılarımızı söylüyorlarsa ne mutlu bize. Çocuğu başı boş bırakırsan ne bulursa dinler ama benim kızımın ninnisi bile 'Dönülmez Akşamın Ufkundayım'dı. Anneannesi onu söylüyormuş çünkü.GÜNAYDIN Hafta Sonu programının konuk olan Eray Demirkol da samimi açıklamalarda bulundu...Bayram herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Bizim evde bayram gelenekleri devam ediyor, 38 yaşına geldim ama çocukluğumdaki gibi yaşıyorum.'Konuşan Hayvanlar' filminin çekimleri sırasında sıcak biraz zorladı bizi. Nemli bir sıcak vardı. Allah'tan mekan hep aynı olduğu için hayvanların yanına biz gittik. Çekimlerde pencereleri kapatmışlar, ekip için de inanılmaz sıcak oldu. Vantilatör çalıştırdık ama yetmedi. En zorlandığımız şey sıcaklardı, yoksa çok güzel geçti.93 yılında 'Süper Baba' dizisiyle oyunculuğa başladım. 12 yaşındaydım, bir gün evden çıkarken annem, "Şevket Altuğ aradı" dedi. "O kim?" dedim. "Şakir" dedi. "Ne istiyorlar?" dedim. Meğer görüşmek istiyorlarmış benimle. Taksim'de bir yere gittik. Şevket Altuğ ve Kartal Tibet oturuyordu. Çok heyecanlanmıştım ama aslında futbolcu olmayı çok istiyordum.