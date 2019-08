Muazzez Ersoy: Sanatı seçmeseydim pilot olurdum

KAÇAN'I

Nostalji kraliesi Muazzez Ersoy'la İstinye'den yola çıkıp hem teknenin ve Boğaz'ın tadını çıkardık, hem de röportaj yaptık.Bu çekim için Raşit Bağzıbağlı'ya özel bir kıyafet diktiren Ersoy, büyük bir samimiyetle sorularımızı yanıtladı.Tekne gezimiz birlikte yediğimiz akşam yemeğinin ardından sona erdi.Evet. Benim teknem Bodrum'da ama 'En güzel tekne arkadaşınki' derler. İstanbul'daki de bir aile dostumun teknesi. Çocukluğumdan beri iki maviyi çok severim. Biri gökyüzü, diğeri deniz.Giriyorum ama çok fazla güneşe çıkmıyorum.Ben illa yakalanmayayım derdinde değilim ama gazeteci kardeşlerimiz benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu bildikleri için bu olaya saygı duyuyorlar. Yoksa yakalamak isterlerse kaçabileceğim bir yer yok.Sadece yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Sebze, meyve, zeytinyağlı yerim. Et tüketmem, en fazla ayda biriki kez. Özellikle 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum.İçimde uhde kalan bir şey yok. Fakat tarihi içerikli dönem dizilerinde misafir oyuncu olmak isterim. Atv'de yayınlanacak 'Diriliş Osman'ı merakla bekliyorum, o dizide oynamak isterim.Nene Hatun.Fırsat buldukça, özellikle tarihi çok severim.Pek sıcak olduğu söylenemez ama çağa ayak uydurmaya çalışıyorum. Terimleri pek bilmiyorum. Basın danışmanım bana story nedir falan öğretiyor. TBT, Türkbükü günleri benim için. Sosyal medya işimiz için yararlı ama bazı art düşünceli insanlar için zararlı bir platform. İlaç gibi düşünün sosyal medyayı. Bir taraftan hastalığınızı iyileştirirken, diğer tarafından zararı olur ya ilacın, bu da öyle.Modayı sevdiğim için modacıları. Bir de oyun oynarım çok.Evet, en çok para harcadığım şey kıyafet. Bu röportaj için bile kıyafet diktirdim.Seviyorum modayı.Hayır, pilot olurdum.Benim bu hastalığımı birçok insan bilir. Uçmayı da, denizi de çok severim. O özgürlük hissi hoşuma gidiyor.Güzellikler, güzel olan her şey beni mutlu eder. Güzel bir kıyafet aldığımda, alışveriş yaptığımda mutlu olurum.Güzel bir repertuvar yaptığım zaman mutlu olurum.İşim yoksa 13.00'e kadar uyurum. Davet, konser varsa erkenden kalkarım, hazırlanır şirkete giderim. Boşsam gezerim, alışveriş yaparım. Market alışverişini de çok severim.Valla bu kadar çanta ve ayakkabıya, milyon dolarlık dört-beş tane malikane alırdım.Çok masraflı bir meslek yapıyoruz. Mecburen almak zorundayız. Bir kıyafetini üç kere giyebiliyorsun, dördüncüde 'Başka elbisesi yok mu?' diyorlar.Sorumluluk hissetmiyorum ama doğal olmayı tercih ediyorum. Diğer starlar gibi değilim. Kasmam o kadar, kalıplarda yaşamıyorum.Acıkmışsam simit alıp yiyerek sokakta yürüyebilirim.Halk otobüsüne de binerim.Şöhret olduktan sonra vapura da bindim, kuşlara simit de attım. Tüm binemeyen sanatçı arkadaşlarıma da öneriyorum.Ajda Hanım'ın böyle bir açıklaması olmuş, kendisi mutlaka vapura binsin. Şöhretliysem şöhretliyim ama sonuçta insanım.Pazara bile gittim.Evet, Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım.Haksızlığa hiç gelemem. tırnaklarım uzayabilir.Evet ama önce bir single yapacağım.11-12 yıl kimsenin benden haberi olmadan ufak gazinolarda sahneye çıktım. Çok karamsar olduğum anlar oldu. Ama yolum açıldıktan sonra sular seller gibi gittim.Rüzgar gibi başladım, fırtına gibi devam ettim. Hiç şımarmadım.Şöhret bugün var, yarın yok. Şimdi kolay şöhret oluyorsun, çabuk tükeniyorsun.Basamakları emek vererek çıkmak, cebelleşmek gerekiyor.MUAZZEZErsoy, önceki gün Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Ersoy, programda samimi açıklamalar yaptı...¦ Çocukluğum Kasımpaşa'da geçti. İnsana verilen değeri, sevgiyi, fedakarlıkları, yani aslında tüm hayatı orada öğrendim ben. Kelimelerle anlatılacak bir semt değil orası. Bütün mahalle keyif yapmayı, sohbet etmeyi çok severdi. Birinin başı ağrısa herkes koşardı ona. Kasımpaşa'dan sadece ben değil, çok özel cevherler de çıktı.¦ Rahmetli annem ev şıklığını çok severdi.İpek saten bir kumaştan masa örtüsü yapmıştı.Annem yokken, o masa örtüsünü kendime elbise yapar, kendi kendime şarkılar söylerdim. O zaman 'Yıllar sonrasının provasını yapıyorsun' deseler, inanmazdım.¦ Kasımpaşa'da müzisyenler çoktu. Sevgi yumağı da olunca semtte, sektöre farkında olmadan giriyorsun. O üstatların Kasımpaşa'da oturması bana büyük avantaj oldu. Müzisyenler birinin düğünü, sünneti olsa sazını alır gelirdi, ben de çıkıp şarkı söylerdim. Mahallenin assolisti bendim.¦ Ben Türk sanat müziğinin ilk aşısını annemden aldım. Annem gençliğinde korodaymış ama dayımdan çekindiği için sahneye çıkamamış. Ben doğduğumda 'Eğer kızımın sesi güzelse, benim gerçekleştiremediğim hayalde ona destek olacağım" demiş. Ama o korku annemin içine öyle işlemiş ki, sahneye çıkacağım zaman 'Dayın acaba ne der?' demişti.¦ Sanat müziği şu anda inanılmaz bir durgunluk yaşıyor. Başkan Erdoğan'a da buradan sesleniyorum. Türk müziğine ağırlık verilerek bir şeylerin yapılmasını istirham ediyorum. Çünkü müziğimiz bitmiş durumda. Gençler, popüler müziğe kaymış durumda.¦ Kaprisim yoktur, bir kere huysuzluğu sevmem, 'Olur'cuyumdur ama olan şeylerin de güzel olmasını istiyorum. Saçım, başım, orkestram; her şeyim güzel olsun. Kulis isteğim yoktur, alkol kullanmam, ağzıma sürmedim. Fındık-fıstık yemem sahne öncesi, seste pürüz yapar. Soğuk su, kola ve peçete isterim bir tek.Zamanında çok yaptım. Halter çalıştım. Uzakdoğu sporları yaptım.Şiddete karşıyız ama çocukken olmuştur. Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. Mesela Hasan Kaçan'ı dövdüm. Futbol oynuyorduk bizim evin önünde. Hasan Kaçan kale yerine taş koymuş, vurunca ayak tırnağım yerinden çıktı. Ben de Hasan'ı dövdüm. (Gülüyor)Gönlümü kapatmadım. Hayatta mutlu olabilmek için o kadar güzel şeyler var ki, illa kadın-erkek ilişkisi gerekmiyor. Belki bir gün olur ama mutlaka olmalı diye bir kanun yok. Teknede dostlarımla olmaktan büyük keyif alıyorum, mutlu olmam için bu yeterli bana. Her şey insanlar için, tabii aşk da olabilir.Dürüstlük, temizlik, kalp güzelliği...Hayır, yaşamadım. İlk görüşte ilk aşkım köpeğim Şanslı'ydı. 25 günlük geldi bana. Şanslı'dan torunum olsun istiyorum. Oğlum için bir tane gelin arıyorum.O kadar genç yaşta botoks yaptırmanın alemi yok. Genç yaşta estetiği yaptırmayı hiç anlayamıyorum. Evet botoksum yok ama ihtiyaç duyarsam düşünürüm. Cildime özel bir kürüm yok. Her sabah kükürtlü sabunla yüzümü yıkarım. Günde bir kere krem sürerim. Acıbadem sütü de kullanıyorum. Genlerle ilgili bence.Aşırı titizim. Evde kadın var. Mesela eve gidiyorum, her yer pırıl pırıl ama evi tekrar silerim. Bodrum'a gitmeden ev ilaçlanır, her yer temizlenir. Ev temiz olmasına rağmen yukardan aşağıya kadar bir daha silerim, pencerelere kadar. Evi silmeden uyumam.