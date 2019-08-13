Haberler > Günaydın Haberleri > Son dakika haberi: O dergi kazananı duyurdu! 2019'un En güzel Rus'u seçildi

Son dakika haberi: O dergi kazananı duyurdu! 2019'un En güzel Rus'u seçildi

Son dakika haberi... Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 kazananını açıkladı. Rus güzeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Derginin, Rus güzeli açıklamasının ardından 'nın hesabı adeta takipçi akınına uğradı.

Giriş Tarihi: 13.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 09:37
Son dakika haberi: O dergi kazananı duyurdu! 2019'un En güzel Rus'u seçildi

Rusya'nın çeşitli bölgelerinden 100 kadının katıldığı yarışmada kazanan isim Tsuranova oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: O dergi kazananı duyurdu! 2019'un En güzel Rus'u seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN