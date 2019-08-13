Son dakika haberi: O dergi kazananı duyurdu! 2019'un En güzel Rus'u seçildi
Son dakika haberi... Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 kazananını açıkladı. Rus güzeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Derginin, Rus güzeli açıklamasının ardından Victoria'nın hesabı adeta takipçi akınına uğradı.
Giriş Tarihi: 13.8.2019 09:34Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 09:37
Rusya'nın çeşitli bölgelerinden 100 kadının katıldığı yarışmada kazanan isim Victoria Tsuranova oldu.