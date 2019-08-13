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'den şaşırtan itiraf...

, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, 'in Çeşme ilçesinde konser verdi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 10:00
Sertab Erener'den şaşırtan itiraf...

Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Sertab Erener'i, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Sahnede 2 saat kalan Erener, performansıyla beğeni topladı. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken Erener, kimi zaman oturarak, şarkı söyledi.

İTİRAF EDEYİM...

Esprileriyle de hayranlarına keyifli gece yaşatan Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacakların kendisinden öneri aldığını belirterek, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlardı. Ben de 'O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı. Yok yok itiraf edeyim, onlara işin sırrını söylemiyordum açıkçası" diye konuştu.

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Sertab Erener'den şaşırtan itiraf...
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