Yoğun istek üzerine Yalın yeniden Harbiye Açıkhava’da

Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz ay verdiği Açıkhava konseri biletlerinin tükenmesi ve gelen yoğun talep üzerine 19 Ağustos'ta bir kez daha Harbiye sahnesinde olacak.

YALIN'DAN ALATURKA SÜRPRİZİ

19 Ağustos Pazartesi akşamı Yalın'ı izlemeye gelenler bir sürprize tanıklık etme fırsatı yakalayacak. Sanatçı konserin bir bölümünde en sevilen şarkılarının alaturka versiyonlarını seslendirecek. Konserdeki alaturka bölüm için orkestrasına ud, perküsyon ve klarnet gibi enstrümanları da ekleyen Yalın, 'Ki Sen', 'Aşkta Telafi Olmaz' ve 'İstanbul Benden Büyük' gibi sevilen şarkılarının alaturka versiyonlarını dinleyicilerinin beğenisine sunacak.