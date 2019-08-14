Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Marmaris'te... Plajda gergin dakikalar

Eylül 2018’de evlenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti boşanacakları iddialarına geçtiğimiz günlerde cevap vermişlerdi. Bensu Soral ve Hakan Baş, boşanacakları iddiasına son noktayı koymuştu. Çiftin kıskançlık nedeniyle sık sık şiddetli kavga ettiği iddia edilmiş, bu nedenle evliliklerinde kriz çıktığı konuşulmuştu. Ünlü çift, haklarındaki iddiaları yalanladı: "Çıkan haberlere çok üzüldük. İlişkilerde kavga olabilir ama bizim aramızda böyle bir şey olmadı. Çok şükür bir sorun yok ve çok mutluyuz" demişlerdi. Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, Marmaris görüntülendi. Haberciler çiftin fotoğraflarını çekmek istedi. Bu sırada…
Giriş Tarihi: 14.8.2019 15:04Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 15:06
Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, Marmaris görüntülendi. Haberciler çiftin fotoğraflarını çekmek istedi. Bu sırada personel ile muhabirler tartıştı.