‘Kimseyle savaş halinde değilim’

BUGÜN NELER OLDU

Funda Arar, bayramının ikinci gününde, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Kırmızı omuz ve bacak dekolteli elbisesiyle gözlere hitap eden şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arar'a, geçen hafta Harbiye'de konser veren Hadise'nin,"Mekanın sahibi geri döndü" sözleri hatırlatıldı. Arar, konu hakkında şu yorumu yaptı: "Ben yıllardır Harbiye'de konser veriyorum. Ondan önce Kuruçeşme Arena'lar var. Ben Rumelihisarı konserlerinin sonuna yetiştim. Çok konser verdiğim için savaş halinde değilim. Kendisi popüler bir cümle olduğu için kullanmak istemiştir."