Selda Bağcan İstanbullulara seslenecek!

Bu yazın başında açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

UZUN SÜRE KONUŞULACAK BİR KONSER VERECEK

Hiçbir kategoriye girmeyen eşsiz sesi ve benzersiz yorumuyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan efsanevi sanatçı Selda Bağcan, 24 Ağustos Cumartesi Vadi Açıkhava sahnesinde uzun süre konuşulacak bir konser verecek.

HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

Selda Bağcan Avrupa ve Amerika sahnelerinden sonra İstanbul'daki hayranlarıyla buluşuyor. ABD'de The Times gazetesinde yayınlanan "Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar" listesindeki 81 ismin arasına "Efsane Anadolu Şarkıcısı" olarak adını yazdıran Bağcan; İngiltere'de ise ünlü Rolling Stones dergisinin "100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali" listesinde yer alıyor.

24 Ağustos Cumartesi gecesi Selda Bağcan'a, Bağcan Ailesi'nin yetenekli müzisyenleri de eşlik edecek. Serenad Bacan, Sonat Bağcan ve Seda Bağcan büyük ustanın sahnesine konuk olarak onunla unutulmaz düetlere imza atacaklar.