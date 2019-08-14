Son Dakika Haberi: Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı! Ünlü çift neden ayrıldı!

'2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt, magazin gündemine bomba gibi düşen sözleri canlı yayında sarf etti.

AYRILIK KARARI ALDILAR

İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığını söyledi.