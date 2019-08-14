Son Dakika Haberi: Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı! Ünlü çift neden ayrıldı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den gelen ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Alınan son dakika haberine göre Cem Yılmaz ile Defne ayrıldı. Magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, magazin gündemine bomba gibi düşen sözleri canlı yayında sarf etti. İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin ayrılık kararı aldığını ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin neden ayrıldığı merak konusu oldu. Ayrılık kararı alan ünlü çift herkesi şaşırttı. İşte Cem Yılmaz ile Defne Samyeli çiftinin ayrılık kararının detayları…
Giriş Tarihi: 14.8.2019 12:18Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 12:18
'2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt, magazin gündemine bomba gibi düşen sözleri canlı yayında sarf etti.