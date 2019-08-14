Turkuvaz Medya’ya 7 dalda oscar

BUGÜN NELER OLDU

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. 16 farklı kategoride verilen 19 ödülün 7'si Turkuvaz Medya'nın oldu. atv'nin sevilen gündüz programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' En İyi Reality Haber, atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' En İyi Dizi, atv'nin efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Turgay Tanülkü En İyi Dizi Erkek Oyuncusu seçildi. En İyi Kuşak Haber Ödülü'ne, a Haber'de yayınlanan Salih Nayman'ın sunduğu 'Akşam Ajansı; Yılın En İyi Spor Programı, a Spor'da Aykut İnce'nin sunduğu 'Transfer Raporu' layık görüldü. En İyi Radyo Yapımcısı ödülü, Turkuvaz Radyo'dan Hop Dedik Ayhan'a verildi. Mustafa Cambaz Özel Ödülü ise a Haber'de İstanbul'un tarihini anlatan programlar yapan Çetin Demirer, Saygın Terzi ve Emrah Öncül'e verildi.