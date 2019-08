‘Bir Zamanlar Çukurova’nın ‘Saniye’si Selin Yeninci: Zihin hiperaktifiyim

YAPTIRMAMIŞSIN

Adana'da çekilen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakteri ile gönülleri fetheden Selin Yeninci, GÜNAYDIN'a konuştu. Yeninci, kariyer ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.İlk bir ay iyi geldi ama seti, çalışmayı özledim. Yoğun bir çalışma temposundan çıktık, oradaki ritme çok alışmışım. Bir ay dinlendim, yapmak istediklerimi yaptım. Baktım koca iki ayım daha var. Ben çok tatilci değilim, 10 gün yetiyor. Bu ara yoğunlaştırılmış şan, dans ve bedenimle ilgili farkındalığım artsın diye yetişkin balesi dersi aldım. Kitap okuyorum, yıl içinde izleyemediğim filmleri izliyorum. Ailemle güzel vakit geçiriyorum.Nefes alan, canlı ve bana hiç benzemeyen bir karakter çıkardım.6 yaşından beri bu işin eğitimini alıyorum. İzmir TRT Radyo'sunda eğitim gördüm, sonra kadroya alındım. 18 yaşıma kadar bu işin duayenlerinin ellerinde büyüdüm. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarından palyaçoluğa kadar her şeyi yaptım.Üzerine oyunculuk okudum, Londra'da, Amsterdam'da atölyelere katıldım. Bu işi hiç bırakmadım, sürekli tiyatro yaptım. Haluk Bilginer ve Erkan Can'la çalıştım.Altı yıl Türkiye'yi gezdim tiyatroyla; bu geziler büyük avantaj oldu benim için. Türkiye'yi tanımak, kime hitap ettiğini bilmek, bu ülkenin kadını hakkında bilgi sahibi olmak kariyerimi çok etkiledi.Ben İzmirliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Bu iki şehir çok dar bir çerçeve ülkenin kadınlarını tanımak için. Turnelerde de o kadar güzel kadınlarla tanıştım ki... 'Saniye'yi yaratırken o kadınlardan çok yararlandım. Diyarbakır'da bir abla ile tanışmıştık, Adana turnesinde başka bir kadınla; bunların hepsini birleştirdim.Üç aylık bir kampa soktum kendimi, bir İzmirli olarak Adana şivesinin yapmacık durmasını istemiyordum.Adana'da kadınlar hamamına gittim dört-beş gün.Ses kayıtları aldım.Doğanın, hayvanın olduğu her ortam benim motivasyon kaynağım.Adana'da güneşin batışını bir görseniz, muhteşem. İnternet çekmiyor, bu bazen zorluk yaratabiliyor ama sosyal medya ile bağımı koparıyorum. Sahne arasında çok neşeli olamıyorum, çünkü bu durum aşırı duygusal, aşırı gözyaşı akıttığım karakteri etkiliyor.Sahneye girmeden bir saat önce 'Saniye'ye dönüyorum. Kendimi köşeye çekerim.Zihin hiperaktifiyim. Kendimi bildim bileli gün içinde kendi mesleğimle ilgili mutlaka bir şey yaparım. Film izlemek, kitap okumak olabilir. Her gün spor yapıyorum.Takıntılı bir şekilde beğendiğim oyuncuları izlerim.Bakımlarımı mutlaka yaparım.Çok sevdiğim yemekleri çok canım isteyince yapıyorum. Müthiş güzel balık yaparım. Bir de çok iyi kahvaltı hazırlarım. Adana'da olduğum için mutfağa giremiyorum ama Ege yemeklerini yaparım.Evet, mutluyum. İlerde hedeflediğim bir hayat varmış da şu an o hayatı yaşamıyormuşum halinden çıkıp 'Hayatımı en verimli, güzel, mutlu ve keyifli şekilde geçiriyorum' diye uyanıyorum.Çalıştığım ürettiğim her an mutluyum.Çiftlik kurmak çok iyi fikir. Adana'da çiftliklere bayıldım.Oğlak burcuyum. Özel hayatım da işim. Çocuk sahibi olmak için daha çok küçüğüm. İnşallah doğru bir zamanda çocuğum da olur. Ama hiçbir zaman evleneyim, çocuğum olsun hayalleri kurmadım.Dünyanın tanıdığı bir oyuncu olmak isterim, o potansiyel var bende. Dünya starları da benim gibi küçük yaşlarda başlamışlar bu işe ve doğru insanlarla, doğru yolculuklarla bir yere gelmişler.Yani neden olmasın. Türk sinemasında çok başarılı yönetmenler, çok yetenekli oyuncular var."Bazı sahneleri benim dilimi bilmeyen biri nasıl anlar" diyorum 'Saniye'ye çalışırken.Sonra bakıyorum dizi 26 ülkeye satılmış.Uluslararası bir projede çalışmayı isterim.Ercan Kesal, 'Nasipse Adayız' romanını filme uyarladı, o filmde başroldeyim.Film pek çok festivalde gösterilecek.Dünya küçük, neden olmasın.Sosyal medyaya çok geç giren biri olarak artık bu duruma uyum göstermeye karar verdim. Gelişen teknolojiyle yeni dünya düzeni bu, bununla kavga etmenin bir manası yok. Yediğim yemeği paylaşmaktan hoşlanmıyorum ama mutlu anımı paylaşıyorum.Çok uzun süredir maddi gücü olmayan ama oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımı okula hazırlıyorum.Kuzguncuk'ta çocuklara kitap okuyorum. Van'da, Türkiye Eğitim Vakfı işbirliğiyle çocuklara drama dersleri veriyorum. Ben bu konuda çok da açığım, hazır vaktim de varken, bu röportaj vesile olsun. Yeteneklerim dahilinde insanları mutlu edebilmeyi çok isterim. Kırmadan, dökmeden hedefe doğru, kararlı ve iddialı yol almak en büyük hedefim.Sevdiğim şey işime olan saygım, disiplinim. Sevmediğim yanım ise detaylarda kaybolabiliyorum.Bazen o detaylar bütün hayatımı almaya başlıyor. İşkolik halimi törpülemem lazım.Estetik polikliniğimiz var ama estetik yok bende, burnumdan anlaşıldığı üzere. (Gülüyor) Ama "İyi ki burnunu yaptırmadın" diyorlar. Beni ben yapan bir şey aslında. Mary Streep, Barbra Streisand'ın da burnu benim gibi. Estetik harikası bir mankeni oynamıyorsam şimdilik problem yok. Allah'a çok şükür sokaktaki Türk kadınına uygunum. 'Saniye'yi oynarken manikür bile yaptırmıyorum ama cilt bakımlarımı düzenli yaptırırım.'Saniye'yi benden çok daha olgun buluyorlar. Beni görünce "Sen minicik bir şeymişsin" diyorlar. Zaten en büyük hedefim karakterlerimle insanları şaşırtmaktı. 'Saniye'yi ortaya çıkarırken, onu birtakım sıfatlarla sınırlandırmak istemedim. Biz de öyleyiz; bazen canımız sıkkın, bazen neşeliyiz. 'Saniye'yi rengarenk biri yapmaya çalıştım. Her gün oynuyorsunuz, o yüzden sürekli aynı tepkileri gösteren bir karakter olsa hem ben sıkılacaktım, hem de seyirci. İlk önce benim eğlenmem önemliydi.