Demet Akalın’dan 3.5 saatlik övgü! ‘Yeni yol mis’

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Demet Akalın, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini dile getirdi. İki şehir arasındaki mesafeyi 3.5 saate indiren otoyolun fotoğraflarını çeken Demet Akalın, şunları yazdı: "İki saatte dünya yol geldik. Yeni yol miss! Pahalı denildi ama İtalya'da otobanlar adım başı para... Sadece bilginize..." Akalın, otoyol fotoğraflarını nazar boncuğuyla da süsledi.
Giriş Tarihi: 15.8.2019 11:10Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:11
Demet Akalın, 5 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul-İzmir otoyolunu kullandı, memnuniyetini yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.