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’dan 3.5 saatlik övgü! ‘Yeni yol mis’

Ünlü şarkıcı , açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Demet Akalın, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini dile getirdi. İki şehir arasındaki mesafeyi 3.5 saate indiren otoyolun fotoğraflarını çeken Demet Akalın, şunları yazdı: "İki saatte dünya yol geldik. Yeni yol miss! Pahalı denildi ama İtalya'da otobanlar adım başı para... Sadece bilginize..." Akalın, otoyol fotoğraflarını nazar boncuğuyla da süsledi.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:11
Demet Akalın’dan 3.5 saatlik övgü! ‘Yeni yol mis’

, 5 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul-İzmir otoyolunu kullandı, memnuniyetini yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

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Demet Akalın’dan 3.5 saatlik övgü! ‘Yeni yol mis’
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