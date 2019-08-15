Devran Çağlar'dan son dakika haberi: Hayatını kaybetti... Devran Çağlar kimdir?

Devran Çağlar ile ilgili gelen son dakika haberi sevenlerini yasa boğdu. Bir dönemin ünlü sanatçılarından olan Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Devran Çağları'n sahne aldığı işletmenin sahibi olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi.