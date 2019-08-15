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‘Eski eşim Chloe’nin hakkını ödeyemem’

Giriş Tarihi: 15.8.2019
‘Eski eşim Chloe’nin hakkını ödeyemem’
Bayramın üçüncü günü Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde boşandığı Chloe Loughnan'ın kendisinden habersiz bebek aldırdığı ve oturdukları evin yarısını istediğine dair çıkan haberleri yalanladı: "Yok öyle bir şey. Kendi aramızda anlaştık ve kontrat yaptık. Ne ev istedi, ne de başka bir şey; Chloe öyle bir kadın değildir. Benim için gerçek bir aşktı, hâlâ ona aynı aşkla bağlıyım. Hastalığım süresince hep yanımda oldu, onun hakkını ödeyemem."
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‘Eski eşim Chloe’nin hakkını ödeyemem’
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