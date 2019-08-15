Gezginlerin yeni durağı İzmir

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Efes-Selçuk Pamucak Sahili'nde gerçekleşen Gezgin Fest Izmir, bugün başlıyor. Interrail Türkiye grubunun organize ettiği festival 18 Ağustos'ta sona erecek. Etkinlik dört gün boyunca, 20'nin üzerinde farklı müzik türünden yerli ve yabancı grupları ve şarkıcıları ağırlayacak. Festivalde sahneye çıkacak olan Hayko Cepkin, Teoman, Duman, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Ceza, Aylin Aslım, seyirciye müzik ziyafeti çekecek. Bu sene beşincisi organize edilen festival, geçen yıl 4 ödül almıştı. Dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı festival, bu yıl da tarzıyla farklılık yaratmayı amaçlıyor. Gezgin Fest Izmir'de; 'Rasputin', 'Daddy Cool', 'Ma Baker', 'Felicidad' ve 'Reivers of Babylon' gibi unutulmaz şarkılara sahip olan Boney M de performans sergileyecek.