Haberler > Günaydın Haberleri > Kaan Tangöze’nin zor anları! Seçkin Piriler ile boşanan Kaan Tangöze…

’nin zor anları! ile boşanan Kaan Tangöze…

, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan’ı almak için eski eşi ’in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Kaan Tangöze’nin bekleyişi epey uzun sürdü. Kaan Tangöze, sorunlu bir şekilde boşandığı eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evine giderek çocuklarını almak istedi ancak oğlu Hakan ve Volkan'dan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı! İşte Kaan Tangöze'nin zor anları ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:05
Kaan Tangöze’nin zor anları! Seçkin Piriler ile boşanan Kaan Tangöze…

, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan'ı almak için eski eşi 'in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Kaan Tangöze'nin bekleyişi epey uzun sürdü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Tangöze’nin zor anları! Seçkin Piriler ile boşanan Kaan Tangöze…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN