Kaan Tangöze’nin zor anları! Seçkin Piriler ile boşanan Kaan Tangöze…

Kaan Tangöze, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan’ı almak için eski eşi Seçkin Piriler’in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Kaan Tangöze’nin bekleyişi epey uzun sürdü. Kaan Tangöze, sorunlu bir şekilde boşandığı eşi Seçkin Piriler'in Gündoğan'daki evine giderek çocuklarını almak istedi ancak oğlu Hakan ve Volkan'dan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı! İşte Kaan Tangöze'nin zor anları ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:56Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:05
Kaan Tangöze, önceki gün çocukları Hakan ve Volkan'ı almak için eski eşi Seçkin Piriler'in evine gitti. Çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca, Kaan Tangöze'nin bekleyişi epey uzun sürdü.