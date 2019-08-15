Kıbrıs’ta Ajda Pekkan coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

SÜPERSTAR Ajda Pekkan, bayramlarını Kuzey Kıbrıs'ta geçiren hayranlarına şarkıları, dansları ve enerjisiyle unutamayacakları bir gece yaşattı. Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahne alan Pekkan, yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle göz doldurdu.Süpertar, açık alandaki özel sahnesinde unutulmaz bir şov sergiledi. Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren sanatçı, coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Denize nazır sahnede şarkılarını seslendiren Pekkan'a, hayranları da eşlik etti. Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, sanatçıyla fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiği hayranlarının alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.