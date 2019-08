Sahiller bayram etti

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ sanatçı Cengiz Kurtoğlu, bayramın son günü Bodrum Forte'de sahneye çıktı. Kendisini izlemeye giden 500 kişiyi 'Liselim' şarkısıyla selamlayan Kurtoğlu, konserinin ilk bölümde 'Kendim Ettim Kendim Buldum', 'Yıllarım', gibi parçaları seslendirdi. İkinci bölüme 'Hain Geceler' şarkısıyla başlayan Kurtoğlu, ilerleyen dakikalarda masaları tek tek gezerek konuklarla ilgilendi.IVANA Sert, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tarhan Telli ile The Bodrum by Paramount Hotel'deydi. Sert, paylaştığı bu fotoğrafla takipçilerinin bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.ÜNLÜ popçu Mustafa Sandal, önceki gün Cennet Koyu'nda kız arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Fethi Kamışlı'nın teknesine misafir olan Sandal, bir ara arkadaşlarıyla spor yaptı. ¦ Evren ABDULLAHOĞLUEŞİYLE boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Kos adasına gitti. Esmersoy, oradan bir fotoğrafını Can Yücel'in 'Yüreğin kadardır hayat' dizeleri eşliğinde paylaştı.HÜLYA Avşar, bayram tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçirdi. Avşar, önceki gün denizde su sporları yaptı.OYUNCU Hande Erçel, yeni sezon için enerji topluyor. Erçel, önceki gün bir tatil fotoğrafını 'Breath' (Nefes) notuyla sosyal medyada paylaştı.EBRU Şallı, nişanlısı Uğur Akkuş'la bayramda Marmaris'te deniz keyfi yaparken görüntülendi. Yaklaşık bir aydır Ege sahillerinde tatil yapan ikili, mutluluklarıyla düşman çatlattı.ÖNCEKI gün Bodrum Torba'daki Moyo Beach Otel'de konser veren Mansur Ark, 'Maalesef' şarkısıyla hayranlarını selamladı. 90'lar konseptli konserinde Ark, küçük bir hayranıyla da ilgilendi. Şarkıcı, konser sonrası sıcağa dayanamayarak kıyafetleri ile denize atladı.AKYARLAR'DA tatil yapan Özlem Yıldız'ın bu fotoğrafı, takipçilerinden eleştiri aldı. Hayranları 'Özlem çok yanmışsın, yakışmamış' yorumunda bulundu.ÇAĞLA Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Sezonun yorgunluğunu oğullarıyla birlikte atan Şıkel, onlarla eğlenceli pozlar da verdi.GÜZEL oyuncu Hande Soral, önceki gün köpekleri Moana ve Ceku'yla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Soral, "Kızlarla iyi bayramlar dileriz" diye yazdı.ÖNCEKI gün Türkbükü'ndeki Ciğer Saati adlı mekanda objektiflere takılan iş adamı Sinan Vardar, kendi elleriyle gazetecilere ciğer yedirdi. Ünlü iş adamı, "Sosyete artık et yemiyor, ciğer yiyor. Ben de her öğlen buradayım" diye konuştu. Vardar, mekan sahibi İlyas Bey'le gazetecilere poz verdi.KENDINE has tarzıyla yıllardır sahnelerde fırtına gibi esen Fedon, önceki gece Torba Moyo Otel'de sahneye çıktı. Programına kendisiyle özdeşleşen Yunanca parçalarla başlayan Fedon, üç saat sahnede kaldı.