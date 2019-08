BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, Kurban Bayramı'nı sahnede hayranlarıyla birlikte geçirdi. Altı günde beş konser veren Can, toplam 250 şarkı seslendirdi. Bayramın son gecesi Kıbrıs Kaya Palazzo'da sahneye çıkan ünlü sanatçı, unutulmaz bir bayram finali yaptı. Modacı Amor Gariboviç imzalı kırmızısiyah bir elbise giyen Can, 23 Ağustos'ta Kuşadası Amfi Tiyatro'da konser serisine devam edecek. Ünlü sanatçı, 7 Eylül'de Vadistanbul'da müzikseverlerin karşısında olacak