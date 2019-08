Aslıhan Karalar: Sevgilimi 5 dakika görmek için dünyanın öbür ucuna giderim

2017 Best Model of Turkey ve Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar, oyunculuk kariyerinde hızla ilerliyor.

İlk sinema filmi için kamera karşısına geçen Karalar, hakkında bilinmeyenleri anlattı...

- Best Model'a katılmaya nasıl karar verdiniz?

Medya dünyasında olmayı çok istiyordum.

Lise son sınıftayken yurt dışı üniversite kabullerim kesinleştikten sonra, yarışma başvurularının kapanmasına son iki gün kala şansımı denedim.

Yarı final seçmelerine kaldığımı öğrenince çok sevindim. Babam bu duruma hiç ılımlı bakmadı, hatta evde soğuk rüzgarlar esti. Ama ailem ileride 'Şansıma siz engel oldunuz' dememem için, üniversiteyi bitirme sözü verince tüm yarışma sürecinde yanımda oldu. Daha önce profesyonel olarak podyum deneyimim hiç olmamıştı.

O kadar kişinin önünde yürüyebilmek için Şenay Akay'dan modellik ve catwalk dersleri aldım. Sınava hazırlanır gibi çalıştım. Yarışma, hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Hem Türkiye'de, hem de dünyada birinci olmak muhteşem bir duyguydu.