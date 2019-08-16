Ersoy’un maestro’sundan ‘hakaret’ açıklaması

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Bülent Ersoy, Bodrum Azka Otel'deki konseri sırasında hata yapan ses teknisyenine tepki göstermiş, bu olay medyaya 'Ersoy'dan sahnede orkestrasına hakaret!' olarak yansımıştı. 12 yıldır Diva'nın orkestra şefliğini yapan Onur Özelçağlayan, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Ersoy'un orkestraya değil, şarkısını kesen ses teknisyenine haklı olarak kızdığını belirten Özelçağlayan, "Son derece profesyonelce çalışan bir müzisyeni ve orkestrasındaki üstatları küçük duruma düşürüyorsunuz. O gece olayın 3 dakika sonrasında Ersoy, bana ve orkestrama övgüler yağdırdı" dedi.