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Geleceğin ’leri Mardin’den çıkacak

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Geleceğin DJ’leri Mardin’den çıkacak
DJ ve prodüktör Emrah Karaduman, 'Dünyanın en iyi DJ'i neden Mardin'in bir köyünden çıkmasın?' diyerek yeni bir proje başlattı. Karaduman, ekibini toplayıp gönüllü olarak Midyat'ın Narlı ve Sarıkaya köylerine giderek oradaki minik öğrencileri müzikle tanıştırdı. Köyde DJ'lik üzerine dersler veren Karaduman, "Ben piyanoya 15 yaşında dokunabildim, hiçbir çocuk imkansızlıklardan dolayı bu yaşa kadar beklemeyi hak etmiyor" dedi. İki köydeki ilkokullarda müzik sınıfı açan ünlü DJ, tüm Türkiye'yi dolaşmayı planlıyor.
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Geleceğin DJ’leri Mardin’den çıkacak
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