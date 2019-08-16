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yeni sevgilisi rap yıldızı için ilk kez yorum yaptı!

Önceki gün bir kız arkadaşıyla Bebek’te buluşan , çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Ünlü şarkıcı, son dönemde Hadise, Gülşen ve Ece Seçkin’in konserlerinde mayo giymesi hakkındaki soruya “Ben zaten 20 yıldır giyiyorum. İnsan kafa ve vücut olarak hazır olunca giyebiliyor. Ben hep hazırdım” diye yanıt verdi. Mesajlarına baktığı sırada Rap’çi sevgilisi ’yı telefonuna “Ruhum” diye kaydettiği görülen şarkıcı, bu detayın sorulması üzerine gülerek şöyle dedi: “Bir şey kaçmıyor sizden. Ruhunu bulmak iyidir ama.”

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 10:34
Hande Yener yeni sevgilisi rap yıldızı Misha için ilk kez yorum yaptı!

önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Popçu, yeni sevgilisi rap yıldızı için ilk kez yorum yaptı: ''Stüdyoda çalışırken bir anda aramızda güzel bir elektrik oluştu.

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Hande Yener yeni sevgilisi rap yıldızı Misha için ilk kez yorum yaptı!
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