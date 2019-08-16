Enerji depoladılar

Huzur Bodrum'da
Çiğdem Batur, Bodrum Gümüşlük'te tatile devam ediyor. Gün boyu denize giren Batur, akşam saatlerinde bir salıncağa kurulup dinlendi.
YENİ SEZONA HAZIRLIK
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ceren Benderlioğlu, Ege kıyılarını turlamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi tatilin son günlerini geçiren oyuncu, enerji depoladı.
ARKADAŞLARIYLA KEYİF YAPIYOR
OYUNCU Melis Tüzüngüç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Tüzüngüç, gittiği plajda bol bol yüzüp güneşlendi.
TÜRKMEN AILESI TEKNE TURUNDA
GÖKHAN Türkmen, ailesiyle tekne turuna çıktı. Ünlü şarkıcı, kızları Leyla Ada ve Nil Rona ile bol bol oyun oynadı.
İŞLETMECİ EZGİ İŞ BAŞINDA
OYUNCU Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Alaçatı'da... Çift, önceki gün birlikte işlettikleri mekanda misafirlerini ağırladı.