Enerji depoladılar

BUGÜN NELER OLDU

Çiğdem Batur, Bodrum Gümüşlük'te tatile devam ediyor. Gün boyu denize giren Batur, akşam saatlerinde bir salıncağa kurulup dinlendi.ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ceren Benderlioğlu, Ege kıyılarını turlamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi tatilin son günlerini geçiren oyuncu, enerji depoladı.OYUNCU Melis Tüzüngüç, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Tüzüngüç, gittiği plajda bol bol yüzüp güneşlendi.GÖKHAN Türkmen, ailesiyle tekne turuna çıktı. Ünlü şarkıcı, kızları Leyla Ada ve Nil Rona ile bol bol oyun oynadı.OYUNCU Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Alaçatı'da... Çift, önceki gün birlikte işlettikleri mekanda misafirlerini ağırladı.