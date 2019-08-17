Param var havam var

BUGÜN NELER OLDU

BAYRAMIN son günü İstanbul Etiler'de herkes iki arabayı konuşuyordu. Rolls Royce marka araç Nispetiye Caddesi'ndeki Nusret'in önünde, Mercedes marka araç ise az ileride park halindeydi. Yoldan geçenler merakla iki aracı incelerken, bazıları da fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşma yarışındaydı.RUS ve Orta Doğulu zenginlerin tercihi olan bu tasarım araçların artık Türkler'in de ilgi alanına girdiğini öğrendik. Araçları Ankara'daki bir şirket Swarovski taşlarla beziyormuş. Bu işlem için bir Mercedes parasını gözden çıkarmak ve kaplama işlemi için aracı üç ay teslim etmek gerektiğini de öğrendik.