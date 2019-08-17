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Param var havam var

caddeleri yeni bir trendle tanıştı. Swarovski taşlarla bezeli lüks araçlar, göz kamaştırıcı şekilde dolaşıyor, herkes onları parmakla gösteriyor. Özel tasarım bu araçlarla hava atmanın bedeli epey ağır

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
Param var havam var
ETİLER'DE GÖRÜNTÜLEDİK
BAYRAMIN son günü İstanbul Etiler'de herkes iki arabayı konuşuyordu. Rolls Royce marka araç Nispetiye Caddesi'ndeki Nusret'in önünde, Mercedes marka araç ise az ileride park halindeydi. Yoldan geçenler merakla iki aracı incelerken, bazıları da fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşma yarışındaydı.

PAHALI VE ZAHMETLİ
RUS ve Orta Doğulu zenginlerin tercihi olan bu tasarım araçların artık Türkler'in de ilgi alanına girdiğini öğrendik. Araçları Ankara'daki bir şirket Swarovski taşlarla beziyormuş. Bu işlem için bir Mercedes parasını gözden çıkarmak ve kaplama işlemi için aracı üç ay teslim etmek gerektiğini de öğrendik.
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Param var havam var
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