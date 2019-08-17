Tatil günlüğü

BUGÜN NELER OLDU

OYUNCU Songül Öden, Akdeniz sahillerinde tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, kumsalda renkli pozlar verdi.NAZAN Şoray, yazı Fethiye'de geçiriyor. Şoray, yeşillikler içindeki evinde huzurlu bir tatil yapıyor.ÖZGE Borak, Antalya'da tatil yapıyor. Tekneyle koyları dolaşan güzel oyuncu, masmavi suların tadını çıkardı.ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, ailesiyle Kapadokya'ya gitti. Yeğeni ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'En küçük Ünalmış, amcasının bir tanesi' notunu düştü.