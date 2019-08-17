Tatil günlüğü

Fotomodel gibi
OYUNCU Songül Öden, Akdeniz sahillerinde tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, kumsalda renkli pozlar verdi.
Yeşillikler içinde
NAZAN Şoray, yazı Fethiye'de geçiriyor. Şoray, yeşillikler içindeki evinde huzurlu bir tatil yapıyor.
Tekneyle keşfe çıktı
ÖZGE Borak, Antalya'da tatil yapıyor. Tekneyle koyları dolaşan güzel oyuncu, masmavi suların tadını çıkardı.
Amcasının bir tanesi
ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, ailesiyle Kapadokya'ya gitti. Yeğeni ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, 'En küçük Ünalmış, amcasının bir tanesi' notunu düştü.