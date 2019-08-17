Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten özel teşekkür mesajı

Zeynep Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği Kurucu Başkanı olarak 2. yılını doldurmaları nedeniyle tüm sevenlerine ve yardımını eksik etmeyenlere teşekkür etti.

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucularından olup kimsesiz çocuklar için yardımdan yardıma koşan Zeynep Gamze Özçelik, dernekte 2 yılını doldurdu.

Gönüllü olarak yardıma muhtaç çocukların elinden tutup gülümsemelerine sebep olan Gamze Özçelik, bugün itibariyle 2. yılını doldurduklarını ve yardımını eksik etmeyen herkes için bir 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

İşte Zeynep Gamze Özçelik'in Instagram'daki o paylaşımı...