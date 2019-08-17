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Ünlü oyuncu 'ten özel teşekkür mesajı

Ekranlardan elini eteğini çeken, şu sıralar paylaşımlarıyla adından söz ettiren , kurucusu olduğu için sosyal medya hesabından 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.8.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 15:25
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten özel teşekkür mesajı

Zeynep Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği Kurucu Başkanı olarak 2. yılını doldurmaları nedeniyle tüm sevenlerine ve yardımını eksik etmeyenlere teşekkür etti.

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucularından olup kimsesiz çocuklar için yardımdan yardıma koşan Zeynep Gamze Özçelik, dernekte 2 yılını doldurdu.

Gönüllü olarak yardıma muhtaç çocukların elinden tutup gülümsemelerine sebep olan Gamze Özçelik, bugün itibariyle 2. yılını doldurduklarını ve yardımını eksik etmeyen herkes için bir 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

İşte Zeynep Gamze Özçelik'in Instagram'daki o paylaşımı...

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Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'ten özel teşekkür mesajı
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