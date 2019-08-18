90’lardan selam gönderdi

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Alper Kul, 'Mahalleden Arkadaşlar' filminde 'Eko' karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler ve Çalgı Çengi gibi yapımların senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in kaleminden çıkan filmde Kul, farklı imajıyla da şaşırtacak. Uzun peruk saçı ve bıyıklarıyla tamamen farklı bir görünüme bürünen ünlü oyuncu, 90'lı yıllarda geçen filmle ilgili şunları söyledi: "90'lar özlemle andığım, çocukluğum ve gençliğim demek. Filmdeki birçok konuyu bire bir yaşadım ve senaryonun gerçekliğine hayret ettim, hayran kaldım." Kul; senarist Selçuk Aydemir'in babasını canlandırdığı filmde maceradan maceraya koşacak. Film, 27 Mart'ta gösterime girecek.