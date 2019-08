‘Her kız çocuğu gibi ben de prenses olmak isterdim’

BUGÜN NELER OLDU

Fantastik çocuk filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in sürpriz oyuncuları ortaya çıkmaya başladı. Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve Ayça Tilki'nin başrollerini paylaştığı filmdeki 'Rehber Kraliçe'yi Ziynet Sali canlandırıyor.Oyunculuğa ısınan Sali, filmle ilgili şunları söyledi: "Rolü kabul etmemdeki en büyük etken, filmin verdiği mesaj: Sevgi... Bu film de en başta sevgi ve iyiliği ön planda tutuyor, her karanlığın aydınlığa döneceği mesajı veriliyor. Çocuklarımıza küçük yaşta iyi ve güzel şeyleri, değer yargılarını aşılamalıyız. Dijital dünyanın biraz yozlaştırdığı duyguları içeren bir film. Çocukluğumda her izlediğim filmde o kahramandan etkilenirdim ama en çok Sindirella ve Pamuk Prenses'i severdim. Çünkü her kız çocuğu prenses olmak ister, ben de öyleydim. Pamuk Prenses, en başta sevgiyi ve iyiliği ön planda tutuyor." Oyunculuğu çok zor bulduğunu belirten Sali, "Bambaşka bir dünya... Hayatımda güzel anılar bırakacağım projeler gelirse evet derim ama oyunculuk zormuş" diye konuştu. Ünlü yıldız, "Süper kahraman olsaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna ise "Ben de filmdeki çocuklar gibi dünyadaki bütün kötülükleri yok ederdim" cevabını verdi.30 Ağustos'ta gösterime girecek olan, Barış Kuka'nın yönettiği filme, DMC Genel Müdürü Samsun Demir de, masal diyarının kralı rolünde konuk oldu. Demir, projeyi şöyle anlattı: "Yıllardır müzik yapımcılığı yapıyorum. Müzik dünyası da aslında masal dünyası kadar fantastiktir. İnsanların aileleriyle birlikte çok hoş zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri, kendilerini iki saat boyunca fantastik bir dünyada bulabilecekleri güzel bir film sunuyoruz."