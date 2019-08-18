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hakkında şaşırtan iddia!

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Her paylaşımı olay olan ve binlerce beğeni alan Şeyma Subaşı’nın 3 milyondan fazla takipçisi var. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Şeyma Subaşı’nın takipçileri sahte mi? İşte Şeyma Subaşı hakkında şaşırtan iddia ve ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 15:50
Şeyma Subaşı hakkında şaşırtan iddia!

Bir sosyal medya kullanıcısının ile ilgili yaptığı paylaşım ''Şeyma takipçi mi satın alıyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

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Şeyma Subaşı hakkında şaşırtan iddia!
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