Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Şeyma Subaşı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Her paylaşımı olay olan ve binlerce beğeni alan Şeyma Subaşı’nın 3 milyondan fazla takipçisi var. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Şeyma Subaşı’nın takipçileri sahte mi? İşte Şeyma Subaşı hakkında şaşırtan iddia ve ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 18.8.2019 15:48Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 15:50
Bir sosyal medya kullanıcısının Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşım ''Şeyma takipçi mi satın alıyor?'' sorusunu akıllara getirdi.