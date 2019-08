Aslında zor bır iş yapıyoruz sete severek gitmek önemli

BUGÜN NELER OLDU

Her hafta pazartesi akşamları atv'de ekrana gelen 'Canevim'de; zengin ve karizmatik 'Feryal Tanbay' karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç, hakkında bilinmeyenleri anlattı..'Feryal Tanbay'; güçlü dominant ve fazlasıyla kararlı bir kadın. Bütün iplerin elinde olduğundan emin olmak zorunda. Sonucu her ne olursa olsun, sevdiklerini koruyabilmek için yapamayacağı şey yok. Maddi gücünün haricinde, manevi gücünün temel taşı ise oğlu Taylan elbette... Oğluna duyduğu derin ve korumacı sevgi, zaman zaman hata yapmasına sebep olsa da, 'Feryal' vazgeçmez, durmaz.Bütün bunların dışında ise, estetiğe ve dış görünüşe de fazlasıyla önem veriyor.Dolayısıyla kendine bakmayı da ihmal etmiyor.Bir ailenin zor zamanlarını, fırtınalı günlerini, nasıl birbirlerine tutunarak ve sevgiyle üstesinden geldiklerini görüyoruz Canevim'de.Aslında ne kadar sınıf farklılıkları olsa da, iki ailede de aynı durum söz konusu.'Feryal' de oğlunu ve kardeşini 'zannettiği' kötülüklerden korumak için, hemen planlar yapmaya başlıyor. Ve elbette bazan hatalar yapabiliyor. 'Feryal'in koruma çabaları başarılı olacak mı? Hepimiz zamanla göreceğiz...'Taylan'ın 'Ceylan'a duyduğu önlenemez ilgi, 'Feryal' tarafından pek hoş karşılanmadı evet. Ve 'Taylan'ı durdurabilecek mi bilemiyoruz henüz ama elinden geleni yapacağı kesin.Evet, 'Feryal' sürekli 'Melis'ten yardım istiyor, kardeşi olarak 'Taylan'a olan yakınlığından istifade etmek istiyor fakat sürekli olarak geri çevriliyor. İlk başta kız kardeş çatışması olarak algılansa da, geçmişte yaşadıkları travmatik olayların da etkisi var tabii. Bütün bu gelişmeleri zamanla göreceğiz.Daha önce çalıştığım oyuncu arkadaşlarım var. Burcu Tuna ile 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde ve Zuhal Gencer ile 'Sevdaluk' dizisinde rol almıştık. Tekrar birlikte çalışmayı çok istediğim kişilerdi ve çok mutlu oldum.Ama bu projede ilk kez tanıştığım ekip arkadaşlarımla da çok iyi anlaştık. Dışarıdan pek belli olmasa da zor bir iş yapıyoruz ve böyle bir durumda, en önemli şey, sete seve isteye gidebilmek. Bu proje de benim için böyle oldu. Uzun süredir beraber çalışıyormuşuz gibi hissediyorum.Şükür ki, karşılaştık ve çok sevdik birbirimizi. Yapım ekibimiz, yönetmenimiz, tüm teknikteki arkadaşlar müthiş bir uyum ve huzur var setimizde.Nazar değmesin!Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim. Her sınıftan ailenin, kendi zor koşullarıyla mücadele gücü beni etkiledi. Bütün bunun yanında, 'Feryal' karakterini zor bir performans olarak gördüm. Oyunu çeşitlendirmek adına dişi olduğunu düşündüm. Bir oyuncu olarak, oynamaktan keyif alacağım çok açıktı. Yapımcımız Ata Türkoğlu da beni bu role layık görmüş. Ben de düşünmedim, kabul ettim.Vakit buldukça dostlarımızı ağırlıyoruz.Evde zaman geçirmeyi çok seven biriyim, dışarıda yemek yememeye çalışıyorum, mutfağımı çok seviyorum ve deneyenler güzel de buluyor. Sakin bir hayat ritmim var. Tabii spor yapmak için rutin zamanı bulamıyorum ama bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ve elbette, sürekli okuyor, izliyorum. Hayat akıyor, ben gülümseyerek takip ediyorum sadece.Tercihen bir kısıtlama getirmiyorum fakat, sosyal medyayı çok fazla da kullandığım söylenemez. Bazı anlar özel kalmalı diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar paylaşım yapıyorum ama dozu hep olmalı bence."Oyunculuk, sonsuz bir tatminsizlik. Her seferinde sınırlarını zorlamak, daha fazla oynamak, daha çok kişiyi yakalamak istersin. Oyunculukta hedefe ulaştım demek imkansız. Benim için önemli olan; daha fazla hayat ve hayal yaratabilmek. Ömrüm boyunca, imkan verildiği sürece oyun oynamak amacım. Tiyatro sahnesi ve kamera önü diye ayırt etmeyi de sevmiyorum. Önemli olan oyun oynamak."- Özel yaşamınızda nasıl birisiniz?Müzikle aram iyi evet, dinlemeyi de çok seviyorum. Kendimce icra etmeye de çalışıyorum. Profesyonel olarak demek biraz iddialı olabilir ama müzik adına yapmak istediklerim var. Bakalım belki yakında bir sürpriz olabilir.senaryosuyladikkat çekenCanevim'inyapımcılığınıAta Türkoğlu,yönetmenliğiniise AdnanGülerüstleniyor.