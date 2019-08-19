Aslında zor bır iş yapıyoruz sete severek gitmek önemli

Her hafta pazartesi akşamları atv'de ekrana gelen 'Canevim'de; zengin ve karizmatik 'Feryal Tanbay' karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç, hakkında bilinmeyenleri anlattı..
- 'Canevim' dizisinin 'Feryal'i; havalı, zengin, biraz da kendini beğenmiş bir kadın. Onu bir de sizden dinlesek...
'Feryal Tanbay'; güçlü dominant ve fazlasıyla kararlı bir kadın. Bütün iplerin elinde olduğundan emin olmak zorunda. Sonucu her ne olursa olsun, sevdiklerini koruyabilmek için yapamayacağı şey yok. Maddi gücünün haricinde, manevi gücünün temel taşı ise oğlu Taylan elbette... Oğluna duyduğu derin ve korumacı sevgi, zaman zaman hata yapmasına sebep olsa da, 'Feryal' vazgeçmez, durmaz.
Bütün bunların dışında ise, estetiğe ve dış görünüşe de fazlasıyla önem veriyor.
Dolayısıyla kendine bakmayı da ihmal etmiyor.
- 'Canevim', özellikle ailelerin ilgiyle izlediği yaz ekranına damgasını vuran bir dizi oldu. 'Feryal Tanbay' da oğlu 'Taylan' ve kardeşi 'Melis'le yaşayan ve ailesini her türlü tehlikeden korumaya çalışan bir anne. 'Feryal'in koruma çabaları yeterli olacak mı?
Bir ailenin zor zamanlarını, fırtınalı günlerini, nasıl birbirlerine tutunarak ve sevgiyle üstesinden geldiklerini görüyoruz Canevim'de.
Aslında ne kadar sınıf farklılıkları olsa da, iki ailede de aynı durum söz konusu.
'Feryal' de oğlunu ve kardeşini 'zannettiği' kötülüklerden korumak için, hemen planlar yapmaya başlıyor. Ve elbette bazan hatalar yapabiliyor. 'Feryal'in koruma çabaları başarılı olacak mı? Hepimiz zamanla göreceğiz...
- 'Feryal Tanbay'; evlerinde çalışan 'Ceylan'ı elde etmek için entrikalara başvuran, tehlikeli oyunlar oynayan oğlu 'Taylan'ı durdurabilecek mi?
'Taylan'ın 'Ceylan'a duyduğu önlenemez ilgi, 'Feryal' tarafından pek hoş karşılanmadı evet. Ve 'Taylan'ı durdurabilecek mi bilemiyoruz henüz ama elinden geleni yapacağı kesin.
- 'Feryal', kardeşi 'Melis'le de çok iyi geçinemiyor. Onun yakınlaşma çabaları 'Melis'ten hep geri dönüyor. İki kardeş arasında geçmişte yaşanan gizemli olaylar mı var?
Evet, 'Feryal' sürekli 'Melis'ten yardım istiyor, kardeşi olarak 'Taylan'a olan yakınlığından istifade etmek istiyor fakat sürekli olarak geri çevriliyor. İlk başta kız kardeş çatışması olarak algılansa da, geçmişte yaşadıkları travmatik olayların da etkisi var tabii. Bütün bu gelişmeleri zamanla göreceğiz.
- Dizide daha önce başka projede birlikte yeraldığınız arkadaşlarınız var mı? Set ortamı nasıl? Nasıl gidiyor çalışmalar?
Daha önce çalıştığım oyuncu arkadaşlarım var. Burcu Tuna ile 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde ve Zuhal Gencer ile 'Sevdaluk' dizisinde rol almıştık. Tekrar birlikte çalışmayı çok istediğim kişilerdi ve çok mutlu oldum.
Ama bu projede ilk kez tanıştığım ekip arkadaşlarımla da çok iyi anlaştık. Dışarıdan pek belli olmasa da zor bir iş yapıyoruz ve böyle bir durumda, en önemli şey, sete seve isteye gidebilmek. Bu proje de benim için böyle oldu. Uzun süredir beraber çalışıyormuşuz gibi hissediyorum.
Şükür ki, karşılaştık ve çok sevdik birbirimizi. Yapım ekibimiz, yönetmenimiz, tüm teknikteki arkadaşlar müthiş bir uyum ve huzur var setimizde.
Nazar değmesin!
BAZI ANLAR ÖZEL KALMALI
- Sizi daha önce birçok sevilen dizide ve tiyatro oyununda izledik. 'Canevim'de ise her şeye sahip olsa da yüzü hiç gülmeyen 'Feryal'i canlandırıyorsunuz. Bu rol teklif edildiğinde çok düşündünüz mü?
Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim. Her sınıftan ailenin, kendi zor koşullarıyla mücadele gücü beni etkiledi. Bütün bunun yanında, 'Feryal' karakterini zor bir performans olarak gördüm. Oyunu çeşitlendirmek adına dişi olduğunu düşündüm. Bir oyuncu olarak, oynamaktan keyif alacağım çok açıktı. Yapımcımız Ata Türkoğlu da beni bu role layık görmüş. Ben de düşünmedim, kabul ettim.
- Dizi dışındaki vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vakit buldukça dostlarımızı ağırlıyoruz.
Evde zaman geçirmeyi çok seven biriyim, dışarıda yemek yememeye çalışıyorum, mutfağımı çok seviyorum ve deneyenler güzel de buluyor. Sakin bir hayat ritmim var. Tabii spor yapmak için rutin zamanı bulamıyorum ama bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ve elbette, sürekli okuyor, izliyorum. Hayat akıyor, ben gülümseyerek takip ediyorum sadece.
- Sosyal medyayla aranız nasıl? Bu konuda kendinize bir kısıtlama getiriyor musunuz?
Tercihen bir kısıtlama getirmiyorum fakat, sosyal medyayı çok fazla da kullandığım söylenemez. Bazı anlar özel kalmalı diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar paylaşım yapıyorum ama dozu hep olmalı bence.
TİYATRO VE EKRAN AYRIMIM YOK
"Oyunculuk, sonsuz bir tatminsizlik. Her seferinde sınırlarını zorlamak, daha fazla oynamak, daha çok kişiyi yakalamak istersin. Oyunculukta hedefe ulaştım demek imkansız. Benim için önemli olan; daha fazla hayat ve hayal yaratabilmek. Ömrüm boyunca, imkan verildiği sürece oyun oynamak amacım. Tiyatro sahnesi ve kamera önü diye ayırt etmeyi de sevmiyorum. Önemli olan oyun oynamak."
MUTLULUK SONRADAN EDİNİLMEZ, O BİR HİSTİR
- Özel yaşamınızda nasıl birisiniz? Hayat düsturum, sevgi ve vicdan üzerine kurulu. Elbette gülümsemeyi ihmal etmiyorum. Gülümsemek, tedavi edicidir, iyileştiricidir. Sevginin başlangıç olduğuna ve katmanları olduğuna inanıyorum. Eşim ve bir kedimle birlikte, huzurlu olarak tanımladığım bir ailem olduğunu söyleyebilirim. Mutluluk, edinilecek bir şey değildir. Temelde bir histir ve asıl olan o hissi benliğinde aramaktır. Sağlıklı bir bilinç, hep mutludur zaten.
MÜZİKLE İLGİLİ BİR SÜRPRİZİM OLABİLİR
- Müzikle aranızın iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle Türk sanat müziği repertuvarınız oldukça genişmiş. Sizi müzik dünyasında profesyonel olarak görebilecek miyiz?
Müzikle aram iyi evet, dinlemeyi de çok seviyorum. Kendimce icra etmeye de çalışıyorum. Profesyonel olarak demek biraz iddialı olabilir ama müzik adına yapmak istediklerim var. Bakalım belki yakında bir sürpriz olabilir.
ETKILEYICI
senaryosuyla
dikkat çeken
Canevim'in
yapımcılığını
Ata Türkoğlu,
yönetmenliğini
ise Adnan
Güler
üstleniyor.