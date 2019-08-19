Haberler > Günaydın Haberleri > Demet Akalın’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım

’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım

Ünlü şarkıcı sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. Demet Akalın, kendisini kolay para kazanmakla suçlayanlara okkalı bir cevap verdi: "Kolay kazanılan paramla Allah'a çok şükür ki çocuklara, Mehmetçiklerimize yetişiyorum. Bu kin ve düşüncenizle sizi Allah'a havale ediyorum. İşte Demet Akalın’dan gelen tokat gibi cevap…

Giriş Tarihi: 19.8.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 08:39
Demet Akalın’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım

sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. CHP'liler ile bir avuç sosyal medya kullanıcısı el ele verip akla ziyan suçlamalarla Akalın'ı itibarsızlaştırmak için yarışıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Akalın’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN