Demet Akalın’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. Demet Akalın, kendisini kolay para kazanmakla suçlayanlara okkalı bir cevap verdi: "Kolay kazanılan paramla Allah'a çok şükür ki çocuklara, Mehmetçiklerimize yetişiyorum. Bu kin ve düşüncenizle sizi Allah'a havale ediyorum. İşte Demet Akalın’dan gelen tokat gibi cevap…
Giriş Tarihi: 19.8.2019 08:36Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 08:39
Demet Akalın sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. CHP'liler ile bir avuç sosyal medya kullanıcısı el ele verip akla ziyan suçlamalarla Akalın'ı itibarsızlaştırmak için yarışıyor.