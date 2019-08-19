Demet Akalın’dan tokat gibi cevap! Orada durun bakalım

Demet Akalın sadece, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren yeni otobanı övdü diye günlerdir linç ediliyor. CHP'liler ile bir avuç sosyal medya kullanıcısı el ele verip akla ziyan suçlamalarla Akalın'ı itibarsızlaştırmak için yarışıyor.