Dev çadır gösterıye hazır

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CIRQUE DU SOLEIL'in, Türkiye'de ilk kez sergilenecek yeni şovu Bazzar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Cirque du Soleil'in kendisi kadar ünlü ikonik dev çadırı, 60 konteynırla İstanbul'a getirildi. Çadır, 500 kişilik bir ekibin altı günlük çalışmasıyla Hilltown Alışveriş Merkezi'ne kurularak gösteriye hazır hale getirildi. 21 Ağustos'ta gala yapacak olan Bazzar, 1 Eylül'e kadar toplam 19 gösteri sergileyecek. Akrobatların, dansçı ve müzisyen gruplarını yer aldığı Bazzar şovu, muhteşem bir görsel şölene imza atacak.