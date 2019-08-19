İkinci kez Antalya’da

BUGÜN NELER OLDU

James Arthur, Jason Derulo ve Jennifer Lopez'in sahne aldığı Regnum Live in Concert Serisi, dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Anne Marie konserine evsahipliği yapıyor.Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçtiğimiz yıl Regnum Carya sahnesinde dinleyen herkesi büyüleyen şarkıcı, "Ülkenizi ve Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti. 'Rockabye' adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıl müzik listelerinde üst sıralarda yer alan güzel şarkıcı, 25 Ağustos'ta ikinci kez Regnum Carya'nın dev sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.