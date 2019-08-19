Prensesi duyan geldi

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Prenses Maertha Louise ve evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek, Dr. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'ın evsahipliğinde Bodrum Luxury Hotel'de gerçekleşen yemek davetine katıldı.Gecede, Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek'e Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi hediye edildi. Saygıyla eğilerek resmi eline alan prenses, Atatürk'ü tanıdığını, çok güçlü, saygın bir lider olduğunu, kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Daveti gerçekleştiren Benan Saraç, "Norveç Prensesi Maertha Louise ve dünyaca ünlü danışman Shaman Durek'i ağırlıyoruz. Tatil için geldikleri Bodrum'u çok sevdiler. Bodrum hayranı olan Durek, Prenses Maertha Louise'e Bodrum'u göstermek istedi. Türkiye'yi, Bodrum'u tercih ettikleri için çok mutluyuz" diye konuştu. Davete; Durek'in kız kardeşi Angelina Verrett Byrne, yeğeni Alexandria Alava ve arkadaşları Naada Guerra da katıldı.