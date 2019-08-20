‘Çocuğa ilk önce anadili öğretilmeli’

BUGÜN NELER OLDU

İş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Ahu Orakçıoğlu, önceki gün A Para'da yayınlanan A Plus programının konuğu oldu. Tansu Ceylan'ın sorularını yanıtlayan Orakçıoğlu, iş ve aile hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Yeni markası Apivital hakkında konuşan Orakçıoğlu, "Arı ürünleri çok şifalı ancak biz bunu kullanmayı bilmiyorduk. Ankara Üniversitesi profesörleriyle birlikte çalışarak Apivital markasını çıkardık. Ailece denedik ve bağışıklık sistemimiz güçlendi" diye konuştu. Deneyimli bir TRT spikeri olan Orakçıoğlu, ekrana geri dönebileceğinin de müjdesini verdi. Sağlıklı yaşam hakkında birçok konunun altını çizen Orakçıoğlu, kızı Sare'den de bahsetti. Ebeveynler için önemli konulara dikkat çeken Orakçıoğlu şöyle konuştu: "Ben Türkçe'yi çok önemsiyorum. Çocuk yetiştirirken de öncelikle anadili çok iyi bir şekilde öğretilmeli. Çocuk kendisini iyi bir şekilde ifade etmeyi öğrendikten sonra yabancı diller öğretilmeli." Orakçıoğlu ayrıca, "Teknolojinin gelişmesi çocukları mutsuz ediyor. Aileler de bunun farkında. Bu sebeple eski okul tekniğine geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum ve aileleri de çocuklarıyla iyi iletişim kurmaya davet ediyorum" diye konuştu.