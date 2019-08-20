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ve evliliğinden ticaret doğdu

- çifti, kendi markalarını kurmaya hazırlanıyor. İkili, tekstil tasarımlarını hem mağazalarda hem de internet üzerinden satışa sunacak

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:29
Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliğinden ticaret doğdu

Demet Şener, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli'yle, ticarete atılıyor. Eşiyle ortak olacak eski model, kendi adını taşıyan perakende markasını yaratacak. Çıktıkları, İtalya balayında bile çalışma yapan ikili, İstanbul'a döner dönmez çalışmalarını hızlandırdı.

Çiçeği burnunda evliler, spor ve yoga kıyafetlerinin yanı sıra, kadınların uzun yıllar rahatça kullanabileceği klasik giyim koleksiyonunu piyasaya çıkaracak. Uzman bir ekiple projesine hız veren Şener, hem AVM'lerde mağaza açacak hem de internet üzerinden satışa sunacak. (Milliyet)

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Demet Şener ve Cenk Küpeli evliliğinden ticaret doğdu
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