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‘Duygusal patlama’yı affetmedi

’a sosyal medyadan hakaret eden , “Duygusal patlama yaşadım, yazdım. Özür dilerim” dedi. Soydan, özrü kabul etmeyince Barmanbek’e 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
‘Duygusal patlama’yı affetmedi
KAMPANYAYA DESTEK İSTEDİ
Manken Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye soru yöneltti.

'HEMEN SİLDİM'
Soydan, takipçisini savcılığa şikayet etti. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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‘Duygusal patlama’yı affetmedi
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