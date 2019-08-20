‘Duygusal patlama’yı affetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Manken Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye soru yöneltti.Soydan, takipçisini savcılığa şikayet etti. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.