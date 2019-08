Eskiden Sefaköy’de ünlüydüm, artık yurt dışında da tanınıyorum

YOUTUBER

Atv dizisi 'Kimse Bilmez'in 'Hüdaverdi'si Ferdi Kurtuldu, dizinin komedi yükünü başarıyla taşıyor. Keremcem'in canlandırdığı 'Ali' karakterinin sadık arkadaşı 'Hüdaverdi', dizinin en sevilen isimlerinden biri. Dizi sayesinde İran'dan Azerbaycan'a kadar büyük bir hayran kitlesi edinen Kurtuldu, bu ilgiye şaşırdığını söylüyor. Sete ziyarete gittiğimizde, Kurtuldu'yu karavanında oturmak yerine set çalışanlarıyla birlikte parkta çaycıyla otururken bulduk. Sempatik oyuncu, hakkında bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı...Aslında ilk başlarda hiç beceremiyordum sosyal medyayı.Sonra dizi başlayınca biraz yüklendim. Dizi ve karakter beğenildikçe şevke geldim, Instagram'a daha çok video çekmeye başladım. Bu da çığ gibi büyüdü.Evet, arttı. Dizi sayesinde 186 bin takipçiye ulaştım.Hedefim birkaç hafta içinde 250 binleri bulmak. Ortadoğu'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan çok takipçimiz var.Bu tamamen yapımcının başarısı. Çok iyi reklam stratejisi...Kanalın ve yapımcının doğru hamleleri, ilgiyi yurt dışına da taşıdı. Ben açıkçası bunu öngörmüyordum.Şu anda yurt dışında da beğenilen bir dizide oynamanın gururunu yaşıyorum.Benim için de enteresan bir tecrübe oldu. Çok fazla soru soruyorlar, ben de İngilizce pratik yapıyorum böylece.Rusça, Arapça story çekiyorum.Yok, bilmiyorum, ezberledim, söyledim. Ama çok doğru telaffuz etmişim, 'Nereden biliyorsun?' diye mesaj atıyorlar bana.Güzel bir duygu tabii ama ben 1997 yılından beri bu sektörün içindeyim. Kamera arkasında başladım. Kamera önüne 2002 yılında geçtim.Sefaköy'de doğdum büyüdüm.Babam da 35 senedir Sefaköy'de esnaf olduğu için, ben zaten Sefaköy'de tanınan bir adamdım. TV'ye geçtiğimde yerel sanatçıydım kitlelere ulaştım. Yani tanınırlık alışık olduğum bir durum. O yüzden olgun karşılıyorum bu ilgiyi, şöhreti.Ulaşsam da değişmezdim inan. Benocukluk arkadaşlarıyla hâlâ görüşen bir adamım.Şöhret olunca, paralanınca neden değişiyorlar anlamıyorum. Maalesef sektörde vefasızlık çok.Gülüyorum onlara. İçten içe gülüyorum. Farklı bir psikoloji taşıyorlar. Ne oldum delisi oluyorlar. Herkes işiyle var olsun. Kimseyi kıskanmıyorum.Ben hep işimi yaptım, gerisiyle ilgilenmedim.Tanınayım, şöhret olayım diye uğraşmadım. Bugüne kadar gelip bana kimse 'Seni sosyal medyadan tanıyorum' demedi. Sosyal medya sayesinde herkes fenomen, herkesin mavi tiki var! 'Tanınmış kişi' yazıyor adamın profilinde.Ama televizyonda tanınmakla telefonda tanınmak farklı bir şey. Telefonda herkes tanınıyor.Ona dokunulmadığı sürece asla kimseyi kırmayacak saf bir adam. Ancak ona vurdukları zaman çok canı yandığında şiddet gösteriyor.İnanılmaz fantastik bir gücü var adamın.Olmadığını nereden biliyorsun?(Gülüyor) Her şeyin kararında olması güzel. Çok güç de tehlikeli.Evet. Güzel bir enerji var sette. Engin Hepileri'yle beş sene 'Emret Komutanım'da birlikte oynamıştık. Keremcem, Özgü, Serdar hepsiyle iyi anlaşıyoruz. Gayet keyifli bir setimiz var. Mesela ben duygularıyla hareket eden biriyim. Oynarken kamera arkasındaki kişilere nasıl oynadığımla ilgili hep göz ucuyla bakarım. Hoşnutlarsa çok gaza gelirim, değillerse işimi yaparım, bozmam. Beni motive eden bir enerji var.Çok rahatım burada. Oynarken çok eğleniyorum. Ekrana yansıyor diye düşünüyorum...Yok, ağır abi bana uymaz.Komedi oynamaktan dolayı mutluyum. Komedi oynamak çok zor gerçekten. Bugüne kadar hep komik karakter oynadım, ciddi bir rol oynamadım.Yapımcılar bana ciddi adam rolünü yakıştıramadı herhalde. Bundan mutsuz değilim. Ama bir gün kendim bir film çektiğimde komedi oynamayacağım.Hayır, tam tersine sosyal medyayı aktif kullanıyorum ama çok fazla sosyal bir insan değilim.Hep güvende olduğum ortamda bulunmak isterim.Evden çok dışarı çıkmam. Çıktığım zaman da tanıdığım bildiğim yerlere giderim. Yalnız kalmayı da severim. Sıradan bir hayatım var aslında.Evliyim, 6 yaşında bir oğlum var.Gayet iyi... Mete Noyan, dünya onun etrafında dönsün istiyor, her çocuk gibi. O da bu ara Youtuber olacağım diye tutturdu. Videolar çekiyor.Annesi 'Babanla çek, o ünlü' diyor. 'Babamla çekersem onu izlerler, beni izlemezler' diyor.Biz 6 yaşında su diyemiyorduk, herifin düşündüğü şeye bak.İlk bölümde gördü, ağlıyordum o sahnede.Beraber izliyorduk. Baktım içten içe duygulanmış ağlıyor. "Niye ağlatıyorlar babamı?" demiş annesine. "Oğlum baban değil o, 'Hüdaverdi', başkası o" demiş. "Şakadan" falan dedik. Ondan sonra izlemedi bir daha.Aksiyon oynamayı seviyorum. Amerika'da Kevin James, Türkiye'de ben varım 'Aksiyon oynayan şişmanlar' olarak... Şişman adam ayağını ne kadar kaldırabilir diyorsun, ben ayağımı kafamın üstüne kadar kaldırabiliyorum. Bir dönem 135'e çıkmıştım. Şeker ve tansiyon çıkınca 15 kilo verdim. Ayakkabımı bağlayabildiğim sürece şişmanlıkla ilgili bir derdim yok.Evet, en çok istediğim şey yönetmen olmak. Önce kamera arkasında başladım. Panter asistanlığı yaptım, şaryoyu kurdum, cast asistanlığı yaptım. O dönem tiyatro okuyordum, bu işleri yaparak harçlığımı çıkarıyordum. Film sektörüyle ilgili her alanda çalıştım. Emret komutanım zamanında ben Kartal Tibet gibi usta bir isimle çalışma fırsatı yakaladım. Yanına oturturdu, açıları öğretirdi. Parayla ders almaya kalksan alamazsın.