Kimse Bilmez'in Hüdaverdi'si Ferdi Kurtuldu: Eskiden Sefaköy’de ünlüydüm, artık yurt dışında da tanınıyorum

Atv dizisi 'Kimse Bilmez'in 'Hüdaverdi'si Ferdi Kurtuldu, dizinin komedi yükünü başarıyla taşıyor. Keremcem'in canlandırdığı 'Ali' karakterinin sadık arkadaşı 'Hüdaverdi', dizinin en sevilen isimlerinden biri. Dizi sayesinde İran'dan Azerbaycan'a kadar büyük bir hayran kitlesi edinen Kurtuldu, bu ilgiye şaşırdığını söylüyor. Sete ziyarete gittiğimizde, Kurtuldu'yu karavanında oturmak yerine set çalışanlarıyla birlikte parkta çaycıyla otururken bulduk. Sempatik oyuncu, hakkında bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı...

- Set aralarında telefonu elinizden düşürmüyorsunuz.

Sosyal medyayla çok haşır neşir gibisiniz...

Aslında ilk başlarda hiç beceremiyordum sosyal medyayı.

Sonra dizi başlayınca biraz yüklendim. Dizi ve karakter beğenildikçe şevke geldim, Instagram'a daha çok video çekmeye başladım. Bu da çığ gibi büyüdü.

- Dizi sayesinde takipçiniz arttı mı?

Evet, arttı. Dizi sayesinde 186 bin takipçiye ulaştım.

Hedefim birkaç hafta içinde 250 binleri bulmak. Ortadoğu'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan çok takipçimiz var.