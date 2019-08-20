Harbiye korsanı Ata Demirer

BUGÜN NELER OLDU

ATA Demirer, önceki gece BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nde sahneye teknesi ile çıktı. Demirer, gösterisinde kendisine 'Sürekli denizdesin' denmesine kendi üslubuyla yanıt vermiş oldu. Filmlerinde çalıştığı sanat, kostüm ve makyaj ekibinin Açıkhava sahnesine uygun olarak hazırladığı teknesi ve buna uygun görüntüsüyle seyirciyi selamlayan Demirer, halini "Hayaller John Deep, gerçekler Tarık Mengüç" diyerek tanımladı. Demirer, hem seyirciyi kahkahaya boğan hikayelerini anlattı, hem de Türk sanat müziğinden türkülere, hatta aryalara uzanan zengin bir repertuvar seslendirdi.