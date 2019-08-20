Son dakika haberi: Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan arasındaki bir gerçek daha ortaya çıktı! İşte detaylar

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitirmesinin detayları ortaya çıktı. 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç'ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı. Chloe'ye Serdar Ortaç tarafından yardım tamamen kesildi. Hatta Ortaç, eşine doğum günü hediyesi bile almadı.

BAĞLARI KOPARDI

İddiaya göre ikili arasında bu konuda tartışmalar gittikçe arttı. Üzerine Chloe'nin Amerika'da geçirdiği kazaysa aradaki bağları kopardı. Ortaç, bir dönem aşırı tutumluluğundan vazgeçip eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, kararını verdi.