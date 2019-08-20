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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ağustos 2019 Çarşamba | Günlük ve

denildiğinde hiç şüphesiz milyonların aklına gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 21 Ağustos 2019 Çarşamba için yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' mahlası ile de tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 21 Ağustos 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 00:33
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ağustos 2019 Çarşamba | Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Ağustos 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kova burçları için aşk sonsuzluğa açılır" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Aşk gezgeni Venüs, bugünden itibaren Başak burcuna geçiyor. Ülkeler, sınırlar, komşular arasında güven ilişkisinin önemi ön plana çıkarken bencil ve üst perdeden konuşma yapan liderler için zor günler başlıyor.

Koç: Sevgi gezegeni Venüs, bugün toprak burcuna geçiyor. İş arayışında olan bir Koç burcuysan, alanın dışından bir iş teklifi ile karşılaşabilirsin. Reddetmeden önce bir kez daha düşün. Belki de yükselişin bu işle olacak, kim bilir? Ekonomik olarak kendini ve aileni garanti altına almak istemen etrafındakiler tarafından eleştiriye neden olabilir.

Boğa: Sevgi gezegeni Venüs, bugün toprak burcuna geçiyor. Kendini daha da ön plana çıkarmak adına farklı etkinliklere katılabilirsin. Aynı zamanda bugün, ailene karşı daha fazla korumacı olabilirsin. Evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle sakin ve güzel bir zaman geçirebilirsin. Akşam saatlerine doğru sabah ki ruh halinden eser kalmayacak.

İkizler: Sevgi gezegeni Venüs, bugün toprak burcuna geçiyor. Kendi işini kurmak isteyen bir İkizler burcuysan, yakınlarından manevi desteği ile önemli adımlar atabilirsin. Sosyal hayatında arkadaşlarının arasındaki tartışmalara ve kopmalara şahit olabilirsin. Arabulucu olmak isterken, suçlu pozisyonuna düşebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ağustos 2019 Çarşamba | Günlük burç yorumu ve Astroloji
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